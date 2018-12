Les deux chambres du congrès des Etats-Unis ont échoué jeudi à prendre des mesures visant à mettre fin au «shutdown». Elles ont ajourné leurs travaux prolongeant ainsi la paralysie partielle des administrations fédérales américaines jusqu'à la semaine prochaine.

Après une brève séance, dans des hémicycles quasi vides, le Sénat et la chambre des représentants n'ont rien entrepris pour rétablir les financements pour les quelque 20% des services gouvernementaux affectés par ce «shutdown», qui en était à son sixième jour jeudi. La paralysie des administrations fédérales, qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé, va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine et pourrait durer une partie du mois de janvier. Il s'agit du troisième «shutdown» de l'année. Les deux premiers ont été de courte durée.

Au coeur du blocage du budget figure le mur voulu par le président américain Donald Trump à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Le républicain exige cinq milliards de dollars pour le construire. Les démocrates refusent de le financer, mais ont proposé une enveloppe de plus d'un milliard pour d'autres mesures de sécurité à la frontière. Son coût total est estimé à 23 milliards de dollars.

La chambre aux démocrates

«Le président a dit clairement que tout projet de loi permettant de financer les activités du gouvernement devait financer, de manière appropriée, la sécurité aux frontières», a martelé jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. L'examen d'une loi budgétaire reprendra au Sénat le mercredi 2 janvier. Les républicains sont majoritaires au congrès, mais avec 51 sièges au Sénat, ils ont besoin de soutiens démocrates pour atteindre les 60 voix sur 100 nécessaires afin d'approuver le budget.

«Ils ont peut-être les 10 votes au Sénat, mais nous avons le thème: la sécurité aux frontières. 2020!», a réagi Donald Trump après l'ajournement, en référence aux prochaines élections présidentielle et parlementaires américaines.

This isn’t about the Wall, everybody knows that a Wall will work perfectly (In Israel the Wall works 99.9%). This is only about the Dems not letting Donald Trump & the Republicans have a win. They may have the 10 Senate votes, but we have the issue, Border Security. 2020!