Le président Donald Trump a retiré officiellement les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qu'il accuse d'avoir mal géré la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi un sénateur américain.

«Le Congrès a reçu la notification que le président a officiellement retiré les Etats-Unis de l'OMS au beau milieu d'une pandémie», a écrit sur Twitter Robert Menendez, membre démocrate de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.