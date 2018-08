L'Union européenne voulait connaître l'avis de ses citoyens sur le maintien ou non du changement d'heure. Un grand sondage a donc été lancé, qui s'est terminé le 16 août. La Commission européenne a annoncé que 4,6 millions de personnes y avaient répondu, mais n'a pas donné les résultats, disant qu'elle les publierait d'ici quelques semaines.

Sauf que le rapport a fuité dans les médias allemands, qui annoncent ainsi que plus de 80% des réponses seraient en faveur de l'abandon du changement d'heure. On aurait alors pu penser que les Européens souhaitaient abandonner l'heure d'été, puisque c'est elle une création apparue au XXe siècle. Et bien non. Toujours selon les médias allemands, la majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire aimerait supprimer l'heure d'hiver, voulant vivre toute l'année au rythme de l'heure d'été.

Les Allemands surreprésentés

Ce sondage n'était qu'une consultation, et n'a pas valeur de référendum. Reste que l'Union européenne semble prise de court par l'annonce prématurée de ces résultats. Sa Commission souhaitait ne les dévoiler qu'après avoir discuté en interne quelle suite leur donner. Car un problème de représentativité semble notamment se poser. Selon les médias allemands, sur les 4,6 millions de réponses reçues, 3 millions proviennent... d'Allemagne. Un pays où certes le changement d'heure est un sujet chaud, mais tout de même.

La Suisse suivra

Quoi qu'il soit décidé par la suite au niveau européen, la Suisse se calquera sur l'heure européenne afin de ne pas devenir un îlot temporel. (Le Matin)