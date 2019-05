Elysium

In 150 Jahren ist die Welt ein Mega-Slum. Die Superreichen haben sich davongemacht und leben jetzt in der pittoresken Raumstation Elysium. Hier kann jede Krankheit geheilt werden. Ein Arbeiter (Matt Damon), der nach einem Unfall nur noch fünf Tage zu leben hat, schliesst sich deshalb Untergrundkämpfern an, um nach Elysium zu gelangen. Doch die «Insel der Seligen» wird von einer mörderischen Tyrannin (Jodie Foster) bewacht.



Der Südafrikaner Neill Blomkamp hat mit «District 9» bewiesen, dass er grosse gesellschaftliche Fragen in einen XXL- Becher Popcorn verpacken kann. Mit «Elysium» katapultiert er die «Occupy»- Bewegung ins Weltall. Die Idee ist sehr gut, und visuell ist der Film eine Wucht. Schade ist nur, dass die Geschichte in konventionellem Action-Gedöns aufgelöst wird. (ase)