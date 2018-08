Ras-le-bol: le musée de cire de Madame Tussauds à Sidney a annoncé vendredi 24 août qu'il cessait immédiatement la fabrication de la statue du Premier ministre Malcolm Turnbull. Normal, puisque ce dernier venait d'annoncer sa démission le matin même, suite à une fronde menée contre lui par ses propres troupes du Parti libéral qui étaient en profond désaccord avec sa politique énergétique et ses «dérives à gauche». Le Premier ministre avait dû faire face à un premier vote de défiance puis, après l'avoir emporté, à une série de démissions de membres de son gouvernement. Qui ont fini par le contraindre à jeter l'éponge.

Malcolm Turnbull est tout de même parvenu à faire élire l'un de ses alliés à sa place, le ministre des Finances Scott Morrison. Un camouflet pour l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, qui avait mené la révolte contre Turnbull et espérait bien devenir calife à la place du calife.

Six depuis 2007

Scott Morrison devient ainsi le sixième à occuper le fauteuil de Premier ministre depuis 2007. Ses prédécesseurs ont d'ailleurs souvent été victimes de leur propre parti qui les remplaçait sous prétexte que, sinon, ils perdraient les prochaines élections.

Un tel jeu de chaises musicales a fini par lasser le Musée Tussauds, obligé à plusieurs reprises d'abandonner la création d'un double en cire du Premier ministre car celui-ci quittait prématurément le pouvoir. Le cas Turnbull est donc la goutte de cire qui a fait déborder le vase et le Musée a annoncé vendredi que non seulement il stoppait la création de sa statue, mais qu'en plus, «dû à l'important chassé-croisé des Premiers ministres», il renonçait à les représenter dans ses salles d'exposition. «Nous voulons nous assurer que la salle des leaders mondiaux de Madame Tussauds reste pertinente et d'actualité avec des personnalités locales et internationales et non pas une pièce remplie d'anciens Premiers ministres. Nous espérons qu'ils n'auront pas de rancune envers nous.»

L'exception féminine

Julia Gillard aura donc été la seule première ministre à avoir eu son double de cire ces dix dernières années. Au pouvoir entre 2010 et 2013, sa statue avait été dévoilée en 2012, après six mois d'élaboration. Elle y a d'autant plus sa place que, à ce jour, elle reste la seule femme à avoir occupé ce poste en Australie. (Le Matin)