Les Etats-Unis se sont dits prêts dimanche à offrir des garanties à la Corée du Nord concernant sa sécurité, à condition que Pyongyang mène à terme le démantèlement de son arsenal nucléaire.

«Nous devrons fournir des garanties sur leur sécurité, bien entendu», a admis Mike Pompeo sur la chaîne américaine Fox. «Ce compromis est resté en suspens depuis 25 ans. Aucun président n'a jamais mis les Etats-Unis dans une position où les dirigeants de la Corée du Nord aient pu penser que cela était véritablement possible.»

