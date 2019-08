Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir approuvé la vente de 66 chasseurs F-16 à Taïwan, pour un montant estimé à 8 milliards de dollars, une décision qui devrait provoquer la colère de la Chine.

Cette vente est «conforme» à «notre engagement à maintenir les capacités d'autodéfense de Taïwan», a indiqué un responsable du département d'Etat en annonçant cette vente, un message dirigé vers Pékin qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces.

Le département d'Etat a officiellement informé le Congrès de l'intention de l'administration de procéder à cette vente, qui était évoquée depuis plusieurs jours par la classe politique américaine. Lundi, le chef de la diplomatie Mike Pompeo avait ainsi évoqué la question dans une interview à la chaine Fox. «Nous ne faisons que respecter nos promesses», disait-il.

Les élus ont maintenant 30 jours pour y faire opposition, ce qui ne s'est jamais produit depuis des décennies.

Coopération militaire

Taïwan dispose déjà d'une flotte de F-16 achetés en 1992 et l'accord passé avec Washington porte sur des appareils plus récents, équipés de technologies et d'armements modernisés. Il prévoit que Taïwan recevra 66 avions, mais aussi 75 réacteurs, radars et pièces de rechange diverses qui permettront à l'aviation taïwanaise de maintenir ses avions en bon état, ainsi que des armements divers.

«La coopération militaire avec Taïwan a permis de promouvoir la paix et la sécurité dans le détroit de Taïwan et dans la région, et elle continuera de le faire», a précisé le responsable de la diplomatie américaine ayant requis l'anonymat.

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire. L'île est dirigée par un régime rival qui s'y était réfugié après la prise du pouvoir des communistes sur le continent en 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise.

De son côté, Washington, qui a rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître Pékin comme le seul représentant de la Chine, reste l'allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d'armes. De fait, le président Donald Trump n'a pas fait mystère de ses intentions de renforcer les liens avec l'île, notamment en lui vendant des systèmes d'armement sophistiqués. (afp/nxp)