Les autorités chinoises ont démoli une immense église dans le nord du pays, selon un média officiel, ce qu'une association de défense des chrétiens a dénoncé samedi comme «une persécution digne de l'Etat islamique».

This well-known church in northern China is attended by 50,000 people. It is now reduced to rubble, after it was accused of violating building codes. pic.twitter.com/PdBObVTEZw