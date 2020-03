Le coronavirus s'étend dans le monde entier, multipliant les victimes et cloîtrant une partie de la population à domicile. Après une incompréhension face à la menace, une stupeur face à sa réalité puis le choc face aux mesures drastiques prises pour combattre la propagation de la maladie, les premiers gestes de solidarité apparaissent.

Nées d'abord en Italie, les flashmobs sur les balcons, pour chanter ou applaudir le personnel soignant qui est en première ligne dans ce combat, sont arrivées en Suisse dimanche soir. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous à Genève. D'autres proposent que cette manifestation se répète tous les soirs à 20 heures, tant que l'épidémie n 'est pas jugulée.

Gel gratuit

En France, le géant mondial du luxe LVMH a annoncé qu'il allait fabriquer en grande quantité des gels hydroalcooliques sur ses chaînes de production dédiées d'ordinaire à ses parfums et cosmétiques Christian Dior, Guerlain et Givenchy. Ceci pour les donner gratuitement aux hôpitaux et aux pouvoirs publics. Ce type de gel désinfectant est menacé de pénurie. On verra si des laboratoires suisses suivent le mouvement.

De l'habit au masque

En Italie, une entreprise de prêt-à-porter piémontaise, Miroglio, a transformé sa chaîne de production vestimentaire pour se consacrer à la fabrication de masques, annonce le «Courrier International». Ceux-ci ne seront pas donnés gratuitement, mais ils seront vendus à un prix plancher, couvrant juste les coûts de production.

Aide aux personnes à risques

Pour venir en aide aux personnes qui sont obligées de rester confinées à domicile, de nombreuses actions voient le jour sur les réseaux sociaux. Mais attention de ne pas faire n'importe quoi. Des scouts belges avaient d'abord pensé se proposer pour aller faire les courses pour ces gens-là mais, face au danger de propagation, il leur a été demandé à eux aussi de rester chez eux. Des aides sont toujours possibles, notamment pour les bénévoles, mais consultez par exemple les sections cantonales de la Croix-Rouge ou d'autres institutions avant d'agir.

Des dessins pour les aînés

En Belgique, il a été demandé aux enfants privés d'école de dessiner ou d'envoyer des petits mots pour les aînés qui souffrent d'isolement dans les EMS, comme l'écrit le site DH.

Articles gratuits

Des médias américains, comme le «New York Times» ou le «Wall Street Journal», dont le contenu online est payant, ont décidé de mettre gratuitement à la disposition de leurs lecteurs tous les articles ayant trait au coronavirus. Lematin.ch étant gratuit, c'est évidemment aussi le cas chez nous.

Entraide numérique et plus si entente

De nombreux éditeurs d'outils de télétravail ou de contenu scolaire en ligne mettent ceux-ci gratuitement à disposition du public, du moins pour un temps limité. Ils ne sont pas les seuls à avoir pensé à ceux qui sont devant leur ordinateur puisque Pornhub, site de vidéos pornographiques, met son contenu premium à disposition gratuitement pour... les Italiens. Beau geste ou sordide opportunisme commercial, à chacun de juger.

Solidaires... ou pas

Aux États-Unis, on a d'abord cru à une bonne action de la part de deux frères dans le Tennessee, comme le raconte la chaîne WRBC. Ils ont distribué gratuitement près de 18 000 bouteilles de gel hydroalcoolique qu'ils avaient acheté en écumant la région. Sauf que, s'ils ont fait ce geste, c'est parce qu'ils ont été épinglés à vendre ce produit à près de 70 dollars l'unité sur Internet. Le procureur s'intéressant à leur cas, ils auraient donc préféré donner tout ce qui leur restait, même si l'opération qui devait leur rapporter un juteux bénéfice, devrait se solder par une lourde perte, puisqu'ils auraient dépensé entre 10 000 et 15 000 dollars pour acheter ces flacons.

