De difficiles discussions sur le Brexit doivent reprendre lundi entre Britanniques et Européens, qui ont jugé largement insuffisante l'offre de Boris Johnson pour éviter un divorce le 31 octobre, conduisant ce dernier à appeler samedi plusieurs dirigeants européens.

L'un de ses interlocuteurs, le Premier ministre finlandais Antti Rinne, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré avoir dit à Boris Johnson qu'il était «important de trouver une solution d'ici une semaine». «Johnson a dit qu'il était d'accord avec ce calendrier», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a de son côté indiqué sur Twitter s'être entretenu avec son homologue britannique et lui avoir dit que «des questions importantes demeurent concernant les propositions britanniques» et qu'«il y a beaucoup de travail à faire avant» le sommet crucial de l'UE des 17 et 18 octobre.

