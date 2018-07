Le championnat espagnol de football (Liga) a annoncé mercredi avoir invité les treize rescapés thaïlandais de la grotte à venir assister à un match en Espagne lorsqu'ils seront remis sur pied, afin de pouvoir rencontrer leurs «héros».

«Le moment venu et quand ils seront prêts, j'aimerais inviter personnellement les enfants et leur entraîneur à assister à un match de la Liga. Nous aimerions les héberger et partager avec eux la joie du football, en espérant que ce geste puisse être utile après les événements de ces dernières semaines», a déclaré dans un communiqué le président de la Liga Javier Tebas.

La Liga souhaite permettre aux jeunes miraculés de «profiter de leurs héros», alors que l'un des enfants portait un maillot du Real Madrid lorsqu'il s'est retrouvé piégé avec ses camarades dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. Elle explique avoir envoyé un message à tous ses clubs pour les inviter à se joindre à cette action.

Champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone a annoncé mercredi de son côté avoir invité les treize rescapés à un match au Camp Nou au mois d'avril et à participer à la rencontre de plus de 2.000 jeunes des écoles de football dont dispose le Barça à travers le monde.

We invite the boys and coach of Wild Boars Football Club, rescued today from a cave in Thailand, to the Barça Academy International Tournament next year and to participate in Masia 360 activities. We also invite them to the game to be played around those dates at the Camp Nou.