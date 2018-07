Les dizaines d'étudiants retranchés dans une église de Managua assiégée par les forces progouvernementales nicaraguayennes en sont sortis samedi à la suite d'une médiation de l'Eglise catholique, après la fin de cette attaque ayant fait deux morts, ont annoncé des responsables religieux.

«Nous demandons à Dieu de nous accompagner. Nous allons sauver les garçons», a déclaré le nonce apostolique Stanislaw Waldemar Sommertag en allant escorter les autocars qui transportaient les jeunes gens ainsi libérés de l'église de la Divine miséricorde.

Corruption et népotisme

Les étudiants sont le fer de lance d'une contestation massive depuis le 18 avril contre le président Ortega. A 72 ans, il est à la tête de ce pays, le plus pauvre de l'Amérique centrale, depuis 2007, après l'avoir déjà été de 1979 à 1990.

Il est accusé d'avoir durement réprimé les manifestations et mis en place avec son épouse une «dictature» marquée par la corruption et le népotisme. Ses adversaires demandent des élections anticipées ou son départ. Plus de 270 personnes ont été tuées et 2000 blessées depuis le début de la contestation, selon des ONG. (ats/nxp)