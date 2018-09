La Cour suprême d'Inde a révoqué vendredi l'interdiction faite aux femmes de pénétrer dans un grand temple du sud du pays, objet de vingt ans de bataille judiciaire. Elle juge cette mesure discriminatoire.

La plus haute instance judiciaire du géant d'Asie du Sud a prononcé ces dernières semaines une série d'importants jugements progressistes, allant de la dépénalisation de l'homosexualité et l'adultère à la restriction de l'usage d'une gigantesque base de données biométriques.

L'Inde assiste depuis quelques années à la montée en puissance de campagnes de femmes pour avoir accès à des sites religieux qui leur sont interdits au nom de la tradition.

Le grand temple hindou Ayyappa à Sabarimala, dans l'État du Kerala (sud), bannissait ainsi les femmes en âge d'avoir leurs règles, soit entre 10 et 50 ans. Les femmes réglées sont souvent considérées comme impures dans cette société conservatrice et patriarcale.

Faire fi de la Constitution

Mais un panel de cinq juges de la Cour suprême a estimé que cette mesure était discriminatoire et enfreignait les droits des femmes. «Interdire les femmes viole le droit d'une femme à pratiquer le culte et la religion», a déclaré le président de la Cour suprême, Dipak Misra.

«Traiter les femmes comme les enfants d'un dieu inférieur revient à faire fi de la Constitution elle-même», a estimé pour sa part le juge D. Y. Chandrachud.

En 2016, des centaines de femmes avaient obtenu la levée d'une interdiction similaire dans le temple Shani Shingnapur au Maharashtra (centre). La même année, un tribunal avait également autorisé aux femmes l'accès au sanctuaire du mausolée et mosquée Haji Ali Dargah à Bombay.

Victory of Women..#Sabarimala

Supreme Court upholds the right of women of all ages to worship at Sabarimala.

In simpler terms, the verdict will pave way for the famed temple of Lord Ayyappa in Sabarimala, Kerala, to open its doors for menstruating women. pic.twitter.com/EebCVdiWs5