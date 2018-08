«Qu'il nous foute la paix !» Noirs ou blancs, les agriculteurs sud-africains ont peu goûté la sortie du président américain Donald Trump s'inquiétant du projet de réforme agraire de leur gouvernement, et l'accusent d'avoir parlé sans savoir.

«Les gens étaient très en colère contre Trump, et ils le sont encore», résume Preline Swart, une Noire qui élève du bétail et produit des céréales avec son mari près du Cap (ouest).

Dans les allées de la conférence agricole qui réunit fermiers, industriels et autorités à Bela Bela, au nord-est de Johannesburg, le tweet du président américain nourrit toutes les conversations.

Inspiré par une émission de la très conservatrice chaîne d'information Fox, M. Trump a demandé mercredi soir à son secrétaire d'Etat Mike Pompeo de se pencher de près sur la réforme agraire en projet en Afrique du Sud. Le gouvernement y «saisit actuellement des terres appartenant aux fermiers blancs» qui, a-t-il écrit, sont en outre les victimes d'une «vague de meurtres de grande ampleur».

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews