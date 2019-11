Des dizaines de feux dans l'est de l'Australie Une centaine de feux de brousse, particulièrement intenses et précoces cette année, faisaient rage vendredi dans l'est de l'Australie, et les pompiers débordés reconnaissaient avoir beaucoup de mal à les maîtriser.

Au moins deux personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées et plus de cent maisons ont été détruites dans un nombre sans précédent de feux de brousse qui continuaient de faire rage samedi dans l'est de l'Australie.

Le corps d'un homme carbonisé a été retrouvé dans une voiture et une femme est également décédée en dépit des efforts déployés par les médecins pendant plusieurs heures pour la sauver, ont indiqué les services de secours de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

At least one hundred homes have been lost and one person has been killed with New South Wales and Queensland in the grips of a major bushfire emergency. @TristanVorias7 is in the fire zone. pic.twitter.com/Vndatswh6O — Sunrise (@sunriseon7) November 8, 2019

De son côté, la Première ministre de cet Etat du sud-est de l'Autralie, Gladys Berejiklian, a également précisé que sept personnes sont portées disparues. «Je suis désolée de dire que ce nombre peut augmenter pendant la journée», a-t-elle déclaré à propos du bilan.

Le pire est à venir

Malgré une accalmie samedi des conditions météo, elle a également alerté sur les prévisions de la semaine à venir, «qui signifierait que nous n'avons pas passé le pire».

Big fire near Noosa, Queensland today.. locals evacuated.. this footage is from a few kilometers away.. it's raining Ash..

I've never seen anything like this here in 30 years, the climate is definitely changing.

I hope all are safe ????? pic.twitter.com/3lsoarS7HR — ???????????????????????? ???????????????????????? (@dropbear44) November 8, 2019

Les pompiers débordés reconnaissaient avoir beaucoup de mal à venir à bout des plus dangereux, au nombre de huit, des plus de cent foyers qui se sont déclarés dans les zones rurales du Queensland (nord-est) et de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est), des environs de Brisbane à Sydney.

Des dizaines n'étaient toujours pas maîtrisés, malgré le déploiement de quelque 1.200 pompiers et de 70 aéronefs le long d'une bande de terre s'étalant sur un millier de kilomètres le long des côtes du Pacifique.

There are 90 #bushfires burning across NSW, with homes in NSW and Queensland under threat from huge fires on Australia's east coast. This was Port Macquarie on Friday afternoon. Follow updates in our live blog https://t.co/jcqltVmJDA



Credit: @stevemolk #nswfires #qldfires pic.twitter.com/Db1vPkEF8L — The Guardian (@guardian) November 8, 2019

«Pour l'instant, on en est à au moins 100 maisons détruites hier dans des feux de brousse», ont annoncé tôt dans la matinée samedi les services de lutte contre les incendies de Nouvelle-Galles du Sud. Plus de 30 personnes ont été blessées, dont de nombreux pompiers, ont-ils précisé.

«Nous sommes en terrain inconnu»

«Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en même temps et avec un tel niveau d'urgence», a déclaré à la chaîne de télévision publique ABC un responsable de ces services, Shane Fitzsimmons. «Nous sommes en terrain inconnu», a-t-il poursuivi, reconnaissant qu'il était très difficile de faire face à tant de feux à la fois.

De tels incendies se produisent chaque année sur l'immense île-continent pendant le printemps et l'été en Australie. Mais cette année, ils ont été extrêmement nombreux et précoces. Les premiers se sont déclarés en septembre, du nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud jusqu'aux zones tropicales du Queensland.

Si ce début de saison est dramatique, les scientifiques s'inquiètent pour les prochains mois. Le changement climatique et des cycles météorologiques défavorables ont généré une sécheresse exceptionnelle, un faible taux d'humidité et de forts vents qui contribuent à générer des feux de brousse. Jusqu'à présent, aucun décès n'a été déploré, même si des personnes se sont retrouvées prises au piège à leur domicile.

Journée difficile et dangereuse

Vendredi «a été une journée difficile et dangereuse. Malheureusement, de nombreuses personnes ont appelé à l'aide, mais face à l'ampleur et à la vitesse des incendies, nous n'avons pas pu atteindre tout le monde, même par la route ou en hélicoptère», ont déclaré les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud.

Les autorités de cet État ont souligné que les feux avaient franchi les zones de confinement et une partie de l'autoroute du Pacifique qui relie Sydney à Brisbane a été fermée. Le long de la Sunshine Coast dans le Queensland, la police a ordonné l'évacuation totale de Tewantin, une banlieue d'environ 4500 habitants, avant de revenir sur sa décision.

Dans certaines régions, la population s'est retrouvée coincée et a reçu pour instructions de «chercher un abri car il est trop tard pour partir». Des radios locales ont interrompu leurs programmes afin d'expliquer comment survivre à un incendie dans le cas où des personnes se retrouveraient bloquées dans leur maison ou dans leur véhicule.

Fumée orange

Le long de la côte située au nord et au sud de Sydney, des habitants ont posté des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant un ciel rempli de fumée de couleur orange et des eucalyptus d'une hauteur de plusieurs étages engloutis par les flammes.

Cette région est l'habitat naturel des koalas, qui se nourrissent de feuilles d'eucalyptus et des centaines d'entre eux pourraient avoir péri dans les flammes, estiment les autorités. Les vents forts et les températures élevées que connaît actuellement l'est de l'Australie devraient se calmer au cours du week-end et offrir ainsi un répit sur le front des incendies.

L'Australie a annoncé cette semaine la mise en place d'un programme d'aides financières pour lutter contre les conséquences de la sécheresse. Ce phénomène est une caractéristique de l'Australie, mais les scientifiques considèrent que le changement climatique aggrave ce problème. (ats/nxp)