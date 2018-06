Les frères Igor et Grichka Bogdanoff, connus pour leurs émissions et leurs livres de vulgarisation scientifique, ont été inculpé jeudi en France pour «escroquerie sur personne vulnérable» et «tentative d'escroquerie», a-t-on appris de source judiciaire. Célèbres pour avoir animé la première émission de science-fiction de la télévision française, Temps X, dans les années 1980, les jumeaux de 68 ans avaient été placés mardi en garde à vue.

Interrogés pendant 48H, ils ont ensuite été présentés au magistrat qui les a mis en examen (inculpés) et placés sous contrôle judiciaire. Un troisième protagoniste, entendu lui aussi en garde à vue, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. L'escroquerie porterait sur plusieurs centaines de milliers d'euros, selon une source proche du dossier.

«Juteux placements»

Selon le quotidien Le Parisien, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé 800'000 euros à un homme se présentant comme un producteur de cinéma en lui faisant miroiter de «juteux placements, dans des projets artistiques, cinématographiques et scientifiques, mais aussi dans l'achat de véhicules de luxe». Selon le quotidien, les jumeaux avaient tissé des liens avec cet homme qui ferait l'objet «d'une mesure de protection de type mise sous tutelle ou curatelle».

Dans un communiqué transmis à l'AFP, leur avocat, Me Edouard de Lamaze, a souligné que ses clients «contestent fermement» les faits qui leur sont reprochés. «Si la partie civile a pu être abusée par ailleurs, ce n'est en tout cas nullement de leur fait puisqu'ils entretiennent avec elle des relations saines, amicales et d'affaires, de longue date», a ajouté leur conseil.

Plusieurs démêlés avec la justice

Grichka et Igor Bogdanoff se sont rendus célèbres par leurs émissions télévisées et leurs essais sur la science et la science-fiction, mais leurs thèses scientifiques sont contestées. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avait rendu en 2003 un rapport au vitriol sur leurs travaux de recherche, contre lequel les frères Bogdanoff avaient formé un recours, perdu en 2015.

Igor Bogdanoff a de son côté connu plusieurs démêlés avec la justice. En 2014, il avait été condamné à une amende pour avoir falsifié son carnet de vol d'hélicoptère: il voulait se poser en 2012 près d'un centre commercial de banlieue parisienne afin de promouvoir la sortie d'un de leurs livres. Plus récemment, il a fait l'objet d'une plainte pour «violation de domicile» de la part d'une de ses compagnes. (afp/nxp)