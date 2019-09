Les deux jeunes Canadiens qui ont fait l'objet d'une vaste chasse à l'homme dans le pays l'été dernier ont avoué, dans des vidéos, les trois meurtres dont ils étaient soupçonnés mais leur motivation demeure inconnue, a révélé la police vendredi.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC - police fédérale) a indiqué que les deux jeunes hommes n'ont exprimé aucun remords, qu'ils ont manifesté leur intention de tuer d'autres personnes et n'ont pas expliqué leurs gestes dans plusieurs vidéos tournées avant de se donner la mort.

Un appareil photo numérique contenant six enregistrements vidéo et des photos a été retrouvé après que la police eut découvert, début août, les corps de Kam M. et de son ami d'enfance Bryer S.. Les deux adolescents ont été retrouvés après une longue traque qui a mobilisé de très importants moyens et tenu en haleine le Canada pendant plusieurs semaines.

«Des crimes aléatoires et fortuits, sans motifs connus»

Dans un rapport publié vendredi, la police fédérale a confirmé que la mort des deux jeunes gens étaient due à «un pacte de suicide», «Nous pensons que Kam M. a tué Bryer S. avant de mettre fin à ses jours», a précisé le porte-parole de la police Kevin Hackett lors d'un point-presse.

#RCMP Assistant Commissioner Kevin Hackett discussing briefing on #CANADAmanhunt suspects. Suspects Bryer Schmegelsky and Kam McLeod left videos in which Schmegelsky said they were going to march to Hudson Bay, hijack a boat and go to Europe or Africa. pic.twitter.com/NWTe8UrtAo