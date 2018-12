Ces images du tsunami volcanique qui a ravagé les rives du détroit indonésien de la Sonde sont terrifiantes: en plein concert du groupe pop Seventeen, on peut voir un mur d'eau percuter soudainement la scène, emportant musiciens et public.

Dans un post sur Instragram, le chanteur du groupe Riefian Fajarsyah peine à contenir son émotion en annonçant la mort du bassiste et de l'organisateur des tournées des musiciens.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8