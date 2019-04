De nombreux incendies dus à la sécheresse et aux températures élevées pour la saison en Suède et en Norvège ravivaient mercredi les craintes d'un nouvel été de cendres en Scandinavie. Les feux avaient ravagé l'an dernier en Suède près de 25'000 hectares.Les feux de forêt et de prés avaient ravagé l'an dernier en Suède près de 25'000 hectares. Ils n'avaient pas fait de victimes.

Europe wildfires: Norway police evacuate hundreds in Sokndal: Experts say the rate of forest fires in Europe is "way above the average". https://t.co/aStJ9wgraG pic.twitter.com/j01AnMxhEL — Bangladesh News 24 (@bdnews24) 24 avril 2019

«Mieux préparée»

Depuis quelques jours les feux ont repris dans le pays, en majorité dans le Sud. L'Agence suédoise de la protection civile (MSB) a indiqué qu'elle recensait dix foyers actifs «préoccupants». Les départs de feu sont vraisemblablement dus à des activités humaines. Le feu le plus virulent s'étendait sur quelque 300 hectares près de la ville de Hässelholm, où 49 personnes ont dû quitter leur habitation.

Le ministre de l'Intérieur Mikael Damberg a estimé sur sa page Facebook que la Suède était «mieux préparée» qu'en 2018. Les services publics de lutte contre les incendies ont notamment passé un accord avec des sociétés privées permettant de mobiliser dans les plus brefs délais une trentaine d'hélicoptères convertibles en bombardiers d'eau.

La Fédération des pompiers estime qu'il manque néanmoins 2800 hommes pour la période estivale. En l'absence de précipitations et avec des températures toujours élevées pour la saison - plus de 20°C localement -, «les prochains jours n'augurent rien de bon», a prévenu Anneli Bergholm Söder, responsables des opérations de MSB.

Scary. How normal is it to have wild fires in #Norway in April? Is it climate change or is it arson (motivation: incompetent hunters who can't aim a gun in a forest) or is it both? https://t.co/llkRU1xSbG pic.twitter.com/L8DliMHD7u — Benjamin Balder Bach (@benjaoming) 24 avril 2019

148 habitations évacuées

En Norvège, plusieurs centaines d'hectares de forêt ont aussi brûlé mardi et mercredi à cause de la sécheresse. Les autorités locales ont annoncé mercredi matin avoir largement maîtrisé l'incendie le plus menaçant qui a parcouru quelque 700 hectares dans la commune de Sokndal, obligeant à l'évacuation temporaire de 148 habitations. Aucun blessé n'est à déplorer.

Quelque 150 pompiers et six hélicoptères ont été mobilisés. Le site reste sous vigilance étroite, les pompiers redoutant que le vent ne ravive les flammes. La ministre norvégienne de la Sécurité publique, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, a aussi assuré à la chaîne TV2 avoir «tiré les enseignements» des incendies de l'été 2018, encore dans les mémoires. (ats/nxp)