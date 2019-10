La Catalogne vivait jeudi sa quatrième journée de mobilisation contre la condamnation des dirigeants indépendantistes par la justice espagnole, marquée jusqu'ici par quelques incidents après plusieurs nuits de violences.

Vendredi, jour de «grève générale» en Catalogne, les «marches de la liberté» parties de toute la région doivent converger à Barcelone où une manifestation massive est prévue dans ce qui s'annonce comme le point d'orgue de la mobilisation.

Des dizaines de milliers de séparatistes protestent depuis lundi contre les lourdes peines de neuf à 13 ans de prison infligées à leurs leaders pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Au quatrième soir des mobilisations, des militants radicaux ont mis le feu à plusieurs conteneurs de poubelles dans le centre de Barcelone. Mais la situation était bien plus calme que les deux derniers soirs où la ville a vécu de véritables scènes de guérilla urbaine entre manifestants et policiers. Lundi, des heurts avaient aussi éclaté lors du blocus de l'aéroport par des milliers de personnes.

Tournant

Une nouvelle manifestation a réuni environ 13'000 personnes en début de soirée jeudi dans une ambiance festive après une manifestation étudiante ayant rassemblée 25'000 personnes dans l'après-midi.

???? | Thousands of people occupy Passeig de Gràcia right now in Barcelona. The group Committees for the Defense of the Republic have called for a “festive” atmosphere and for people to come in sports gear and play with footballs, rugby balls, and beach balls pic.twitter.com/u5vqYHrQun