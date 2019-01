Les islamistes radicaux somaliens shebab ont revendiqué l'attaque en cours mardi perpétrée par un commando dans un complexe regroupant un hôtel et des bureaux à Nairobi, a rapporté le centre américain de surveillance des sites internet djihadistes Site.

Le groupe, affilié à Al-Qaïda, affirme dans un court message posté par son agence de communication Shahada être responsable de cette attaque. Les shebab ont perpétré les deux derniers attentats les plus meurtriers au Kenya: celui du centre commercial Westgate en 2013 (67 morts ) et celui de l'université de Garissa en 2015 (148 victimes).

L'explosion qui s'est produite dans le complexe DusitD2 a été entendue depuis le bureau de l'AFP de Nairobi à plus de 5 km des lieux. On ignorait s'il s'agissait d'un attentat comme le Kenya en a déjà connu ou d'un braquage. Un gardien de sécurité privée indiquant dans un premier temps à l'AFP qu'il s'agissait de «bandits» qu'il avait vu pénétrer dans le complexe.

