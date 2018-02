«Si nous avions un enseignant expert en armes à feu, ça pourrait mettre un terme rapidement à la fusillade», a déclaré le président Donald Trump, mercredi, face à des parents et des élèves d’écoles endeuillées par des tireurs fous. Pour lui, un prof armé pourrait intervenir avant les cinq ou six minutes que la police met à arriver sur place lors de tels massacres. Précautions tout de même, les enseignants porteraient leurs armes dissimulées et seraient formés.

«Je ne pense pas que les enseignants doivent être armés. Je pense qu’ils doivent enseigner», a réagi sur CNN le shérif Scott Israel, qui est intervenu lors de la fusillade perpétrée par un ancien élève de 19 ans dans un collège de Floride, le 14 février, ayant fait 17 morts. Les écoliers survivants de cette tragédie ont annoncé une marche, le 24 mars, pour réclamer une loi mettant fin au problème des armes à feu dans le pays. Donald Trump répond en voulant augmenter leur nombre. Hallucinant?

En fait, quand il parle d’armer 20% des enseignants, il ne veut qu’amplifier des dispositions déjà prises dans plusieurs États américains. Certains autorisent les armes à feu aux profs – voire aux étudiants – dans des universités, d’autres carrément dans les écoles primaires et secondaires. Des législations mises en place suite à la tuerie de l’école primaire de Sandy Hawk, en 2012, où 20 enfants étaient morts.

Un gentil face à un méchant

Les partisans de telles mesures les justifient en disant qu’il faut qu’un gentil armé puisse arrêter un méchant armé. Les opposants rétorquent qu’autoriser des armes à l’école ne fait qu’accroître la probabilité d’une tragédie. «Face à un tueur armé d’un fusil d’assaut, on fuit ou on se cache, estime Yves Oppliger, président de la Fédération Swiss Self Defense. Oui, il faut former des gens dans les écoles pour qu’ils sachent et montrent comment réagir dans ces cas-là. Mais pas avec une arme.»

Du côté de Pro Tell, le lobby suisse des armes, son secrétaire général, Robin Udry, dit ne pas vouloir prendre position sur les pratiques américaines et compatit au drame de Floride. «En Suisse, notre cadre formatif et juridique dans le domaine des armes a permis d’éviter beaucoup d’accidents. Aux États-Unis, ce que je constate juste, c’est qu’aucune école où le port d’armes discret par des personnes formées est autorisé n’a été victime d’une attaque.»

«Aux États-Unis, ce n’est pas un problème d’armes mais de société, juge Alexandre Vautravers, expert en sécurité au Global Studies Institute de Genève. C’est un pays qui tolère et même encourage la violence et a cette mentalité de pionnier: on doit se prendre en main soi-même. Donald Trump en est l’incarnation. Pour lui, armer les enseignants, c’est miser sur l’effet dissuasif et donner aux victimes les moyens de se défendre. Mais la solution passera par une évolution des mentalités, notamment la nécessité de renforcer la surveillance et la sécurité des bâtiments et lieux publics.» (Le Matin)