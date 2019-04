ONU Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté «toutes les parties à éviter de recourir à la violence» au Venezuela et leur a demandé de «prendre des mesures immédiates pour faire revenir le calme». Colombie Le président colombien Ivan Duque a appelé l'armée vénézuelienne à rejoindre Juan Guaido. Bolivie Le président bolivien Evo Morales a «fermement» condamné ce qu'il a qualifié de «tentative de coup d'Etat». Etats-Unis Les Américains ont affiché mardi leur soutien au peuple vénézuélien dans sa «quête de liberté», réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaido. Royaume-Uni Le gouvernement britannique a appelé mardi à une «résolution pacifique» de la crise. Brésil Le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araujo a estimé mardi «positif» le ralliement de militaires vénézuéliens à l'opposant Juan Guaido. Russie La Russie a accusé mardi l'opposition menée par Juan Guaido et soutenue par les Etats-Unis de provoquer la confrontation au Venezuela, affirmant qu'elle a « recours à une confrontation par la force.» Turquie Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné «la tentative de coup d'Etat» au Venezuela. «En tant que pays qui a combattu contre les coups d'Etat, nous condamnons la tentative de coup d'Etat au Venezuela»a t-il soulignée.

De premiers heurts sont survenus mardi à Caracas, où les manifestants pro-Guaido occupent la rue. Un véhicule blindé a foncé contre la foule, tandis qu'un soldat fidèle à Maduro a été blessé par balle.

Un groupe de militaires vénézuéliens s'est soulevé mardi en soutien à l'opposant Juan Guaido, engagé depuis trois mois dans un bras-de-fer avec le président Nicolas Maduro, ce que le gouvernement a dénoncé comme une tentative de «coup d'Etat».

Depuis le 23 janvier, le Venezuela, confronté à la plus grave crise de son histoire avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries, compte de fait deux «présidents»: le député de centre-droit Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, et le chef de l'Etat en exercice, le socialiste Nicolas Maduro, soutenu par la Chine et la Russie.

Pneus enflammés sur la chaussée, jets de pierres, nuages de gaz lacrymogènes: la situation était très confuse mardi matin à Caracas, a constaté l'AFP. Des échauffourées entre forces de l'ordre loyalistes et quelque 3000 manifestants ont éclaté aux abords de la base militaire de La Carlota, à Caracas, où se trouvait Juan Guaido.

Blessé par balle

«Je ne vais pas rester à la maison avec les bras croisés pendant que le régime de Maduro nous opprime», a déclaré à l'AFP Carlos, 26 ans, un cocktail Molotov en main. En début d'après-midi, un soldat vénézuélien fidèle au président Nicolas Maduro a été blessé par balle au cours du soulèvement de militaires en soutien au chef de l'opposition Juan Guaido, a annoncé le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino.

Quelques heures plus tard, un véhicule blindé aurait foncé sur un groupe de manifestants de l'opposition devant La Carlota, laissant plusieurs personnes au sol, selon les images de télévisions locales et étrangères. On ignore s'il y a des blessés. Des soldats arborant un ruban bleu, signe de ralliement à Juan Guaido, se positionnaient également, armes à la main, autour de cette zone.

«Le ruban bleu identifie les Vénézuéliens en uniforme ou non qui se mobilisent pour mettre fin à l'usurpation», a expliqué sur Twitter Carlos Vecchio, représentant de l'opposant aux Etats-Unis.

«Soldats courageux»

«Plus de retour en arrière» pour faire chuter Nicolas Maduro, a lancé Juan Guaido sur Twitter. A l'aube, dans une vidéo tournée depuis la base militaire de La Carlota, il a annoncé sur les réseaux sociaux avoir le soutien d'un groupe de «soldats courageux».

«Aujourd'hui, des soldats courageux, des patriotes courageux, des hommes courageux attachés à la Constitution ont répondu à notre appel, nous avons répondu aussi à l'appel et nous nous sommes retrouvés dans les rues du Venezuela», a-t-il dit, accompagné d'un petit groupe d'hommes en uniforme.

Il est apparu au côté d'une autre figure de l'opposition, Leopoldo Lopez, qui a dit avoir été «libéré» par des militaires pro-Guaido alors qu'il se trouvait assigné à résidence depuis 2017. Lopez, membre du même parti que Guaido, Volonté populaire, est accusé par le gouvernement d'avoir encouragé les manifestations de 2014 qui avaient fait 43 morts.

Maduro répond

En réponse, Nicolas Maduro a affirmé sur Twitter avoir «l'entière loyauté» des chefs de l'armée, tandis que son ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, a assuré que la situation était «normale» dans les casernes.

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 30, 2019

«Nous sommes en train d'affronter et de neutraliser un groupe réduit de traîtres au sein des effectifs militaires, qui se sont positionnés sur l'échangeur d'Altamira pour promouvoir un coup d'Etat», avait expliqué le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, peu après l'annonce de Juan Guaido. Il a évoqué une «tentative» de coup d'Etat et accusé la «droite putschiste».

Eviter «une effusion de sang»

De son côté, le numéro 2 du pouvoir vénézuélien, Diosdado Cabello, a appelé les partisans de Nicolas Maduro à un rassemblement au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

Nicolas Maduro a été réélu en juillet 2017 au cours d'un scrutin qui n'a été reconnu ni par l'Union européenne, ni par les Etats-Unis. Le pétrole représente 96% du revenu national et le FMI prévoit une chute du PIB de 25% cette année au Venezuela, ainsi qu'une hyper-inflation de 10.000.000% et un taux de chômage de 44,3%.

Quelque 2,7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2015, face aux pénuries de biens de première nécessité et de médicaments, selon les chiffres de l'ONU. (ats/nxp)