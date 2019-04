«Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare…» C'est ce qu'a déclaré lundi dans son fief de Milan, le mentor italien Mateo Salvini. Il recevait sous les projecteurs ses amis nationalistes finlandais, allemands et danois pour lancer la campagne aux élections européennes.

Son objectif n'est rien moins que de créer «le groupe le plus important au Parlement européen». Remarquons que ni les «amis» français, polonais ou hongrois se sont joints à cette petite réunion. Tout le monde n'est pas prêt à se mettre en ligne dernière le nouveau Duce de l'Italie du Nord.

Sabordage logique

«Vers l'Europe du bon sens». Sous ce slogan rassembleur (et plein de bon sens...), ces mouvements nationalistes partagent une même détestation de l’Union européenne, du multiculturalisme et de la sociale-démocratie. Dans l’hypothèse où leur mouvement prendrait l’ascendant à Bruxelles, logiquement, ils devraient saborder ce pourquoi ils veulent être élus. C’est donc cela qui les unit, la destruction du modèle européen actuel. Celui-ci n’est de loin pas parfait, mais il reste le seul qui donne un gage de paix entre des nations qui se sont battues dans le sang durant des siècles, bien souvent au nom du sacré «bons sens».

De nouveaux adversaires

De quoi sera fait l'avenir, une fois que l’ennemi commun sera détruit ? S’ils parviennent à leurs fins, ils devront trouver de nouvelles ressources, autrement dit de nouveaux adversaires. On ne réinvente pas le nationalisme, on le fait resurgir du passé, famille, patrie, travail, ordre, etc. Il ne va pas faire long à ce que les nations «purifiées» se défient les unes les autres pour toute sorte de prétextes.

Du sens au bon sens

Le combat pour le combat est le moyen et la fin de ces mouvements. Ils donnent à dénoncer, à détester, à vilipender, ils donnent à exclure et finalement ils donnent à se battre. Le vrai Finlandais, le noble Danois, le pur Allemand et le fier Italien n’ont en fait en commun qu’une idéologie de façade. Ce seront autant de faux frères, le jour où il n’y aura plus l’Union européenne, qui est paradoxalement la seule chose qui les unit et qui donne du sens au bon sens. (Le Matin)