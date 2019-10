La Corée du Nord a accusé les Etats-Unis d'avoir fait échouer les consultations sur son programme nucléaire engagées samedi à Stockholm après des mois d'impasse malgré une nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles.

Ces consultations constituaient la première tentative de renouer le dialogue entre les deux pays depuis l'échec du sommet de Hanoï en février entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

A Stockholm, les émissaires nord-coréen Kim Myong Gil et américain Stephen Biegun se sont rencontrés sous médiation de l'envoyé spécial de la Suède Kent Härstedt, artisan de la libération cet été d'un étudiant australien, Alek Sigley, brièvement détenu par Pyongyang.

Les sessions de travail se sont tenues dans une propriété située sur une île de la capitale suédoise dont l'accès était gardé par des policiers, à quelques centaines de mètres de l'ambassade nord-coréenne.

????????U.S. special envoy for ????????North Korea, Stephen Biegun is in ????????Stockholm to meet with North Korea's new top nuclear weapons negotiator Kim Myong Gil. On Saturday, they are likely to meet at a conference facility on Lidingö outside Stockholm. VIDEO https://t.co/pjkx2gBx7b