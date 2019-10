Plusieurs milliers de pompiers ont manifesté ce mardi à Paris contre le manque de moyens de leur profession dans une ambiance bon enfant avant que des incidents n'éclatent en fin de journée.

En fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont tiré des dizaines de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants rassemblés sur une place de l'est de la capitale.

À quelques centaines de mètres de là, plusieurs pompiers sont descendus sur le boulevard périphérique ceinturant Paris pour tenter de perturber la circulation, a constaté une journaliste de l'AFP. Des policiers étaient lancés à leurs trousses.

Un rassemblement sauvage devant les marches de l'Assemblée nationale a, lui, été dispersé après plusieurs heures de face-à-face tendu avec les forces de l'ordre.

Auparavant, les pompiers avaient défilé bruyamment mais sans incident, avec sifflets, sirènes et fumigènes. Pour beaucoup vêtus de leurs manteaux bleu marine avec bandes jaunes fluorescentes, ils brandissaient des pancartes barrées de slogans tels que «Faire plus avec moins, bienvenue chez les pompiers» ou «Stop au mépris du politique».

Remplacer des ambulances

«Il y a une baisse des effectifs préoccupante alors qu'on est débordés par le nombre d'interventions. On nous demande tout, y compris de remplacer des ambulances. À un moment donné on ne va plus y arriver», a expliqué Mathias Gosse, 53 ans, venu du sud-est de la France.

Les syndicats réclament une revalorisation de la prime de feu (28% du salaire de base, contre 19% actuellement) à hauteur des primes de risques accordées aux policiers et gendarmes.

Les pompiers professionnels représentent 16% des quelque 247'000 pompiers en France, le reste étant à 80% des volontaires. (afp/nxp)