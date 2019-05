Belgique: le chef de la diplomatie pour une suspension des ventes d'armes à Ryad

Le chef de la diplomatie belge Didier Reynders a plaidé vendredi soir pour une suspension des ventes d'armes à l'Arabie saoudite, en raison des soupçons sur leur possible utilisation dans le conflit au Yémen. «Je crois qu'il serait bon que l'on suspende les contrats de livraison d'armes à l'Arabie saoudite», a déclaré M. Reynders à la radio La Première (RTBF), invitant les trois régions du pays, particulièrement la Wallonie, à prendre une telle décision. Pour Didier Reynders, qui est à la fois ministre des Affaires étrangères et de la Défense dans le gouvernement fédéral, le chef de l'exécutif wallon Willy Borsus (issu du même parti libéral francophone que lui) doit suspendre les exportations vers l'Arabie saoudite en raison du conflit yéménite. «C'est prévu par les contrats», a-t-il dit. Et d'insister : «ça a été annoncé d'ailleurs par Willy Borsus, s'il y a des éléments démontrant effectivement l'utilisation d'armes dans un conflit en cours aujourd'hui comme au Yémen, on doit aller vers ces suspensions et je pense que le gouvernement wallon doit le faire».