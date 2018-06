Pyongyang et Séoul ont convenu vendredi de la reprise en août prochain des réunions de familles séparées par la guerre de Corée, les premières retrouvailles de ce type depuis 2015, selon un communiqué commun inter-coréen publié par le ministère sud-coréen de l'unification.

Les retrouvailles auront lieu du 20 au 26 août au Mont Kumgang en Corée du Nord, selon ce communiqué publié à l'issue d'une réunion des Croix-Rouge des deux pays dans la station de montagne nord-coréenne du Mont Kumgang, dernière illustration en date de la détente sur la péninsule.

Des millions de personnes avaient été séparées voici près de 70 ans par le conflit coréen (1950-53) qui avait scellé la division de la péninsule. La plupart d'entre elles sont mortes sans avoir eu de nouvelles ou avoir revu leurs proches de l'autre côté de la frontière, fermée à toutes communications pour la population.

Discussions lors du sommet

La reprise de ces réunions de familles fait partie des accords conclus lors du sommet en avril des présidents nord-coréen Kim Jong Un et sud-coréen Moon Jae-in. «Cent participants seront sélectionnés pour chaque côté», indique le communiqué conjoint inter-coréen.

Des responsables sud-coréens entameront dès la semaine prochaine des inspections dans la station du Mont Kumgang, site prévu pour ces rencontres, selon la même source. Les listes de participants finalisées seront échangées entre les deux parties d'ici le 4 août. «Faisons de cette réunion un succès en l'organisant d'un point de vue humanitaire», avait déclaré au début des entretiens vendredi Park Kyung-seo, le chef de la délégation sud-coréenne, selon ses propos retransmis par la télévision sud-coréenne. «Le fait que le Nord et le Sud se réunissent pour leurs premières discussions Croix-Rouge dans notre célèbre Mont Kumgang est significatif en soi», a répondu Pak Yong Il, à la tête de la délégation nord-coréenne.

Intéressés âgés

Seules 57 000 personnes enregistrées auprès de la Croix-Rouge sud-coréenne pour revoir leurs proches sont toujours en vie. La plupart ont plus de 70 ans. Pour les heureux élus, ces réunions sont souvent synonymes d'émotions très fortes. Ils n'ont que trois jours pour combler une absence de plusieurs décennies et l'événement se termine par une nouvelle séparation, le plus probablement définitive.

Après quelques rendez-vous sporadiques, la politique de retrouvailles avait véritablement démarré en 2000 dans la foulée d'un sommet intercoréen historique. Initialement, elles avaient lieu tous les ans puis étaient devenues très rares à cause des tensions sur la péninsule.

Pyongyang s'est servi des retrouvailles comme monnaie d'échange politique, refusant des échéances régulières ou les annulant au dernier moment. (afp/nxp)