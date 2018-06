Manifestation, pétition: les employés du parc d'attraction Disneyland en Californie font monter la pression sur le géant du divertissement pour réclamer des salaires leur «permettant de vivre», Disney dénonçant de son côté une «mise en scène politique».

Dozens of @Disneyland workers rally in Anaheim demanding a living wage after a recent survey found roughly 3K+ resort employees are either homeless or on the verge of homelessness. @KNX1070 pic.twitter.com/6KLfDhyRCW — Cooper Rummell (@KNXCooper) June 14, 2018

Bénéfices en hausse

Une lettre signée par plus de 120.000 personnes d'après le site de pétitions Actionnetwork.org a été remise à la direction du groupe vendredi.

La veille, des centaines d'employés de «l'endroit le plus heureux du monde» --surnom du célèbre parc-- ont manifesté dans le site d'Anaheim, au sud de Los Angeles, a affirmé le syndicat SEIU qui a diffusé des vidéos de ce rassemblement sur les réseaux sociaux.

City of Anaheim confirms that OC Registrar of Voters has certified that the Disneyland wage hike initiative has collected enough signatures to make the November ballot pic.twitter.com/q1aAnQkkPc — Chip Yost (@ChipYost) June 14, 2018

«Les bénéfices de Disney n'apparaissent pas par magie: ils sont gagnés par les employés qui travaillent dur pour s'assurer que les visiteurs bénéficient d'une agréable expérience» et «devraient être partagés», dénonce la lettre, qui souligne que la multinationale va bénéficier «de retombées de 1,5 milliard de dollars des baisses d'impôts» de l'administration Trump.

Les derniers résultats trimestriels du groupe affichaient un bond des bénéfices de 23% sur un an, notamment grâce à la bonne santé des parcs d'attraction.

Pauvres et sans domicile fixe

Une étude de l'université californienne Occidental, publiée en début d'année, affirmait qu'un dixième des employés de Disneyland a été sans domicile fixe et que la majorité d'entre eux ne pouvait se payer trois repas quotidiens.

Disney qualifie cette enquête d'«inexacte» et biaisée, ajoutant que la crise du logement et des SDF en Californie dépasse largement le cadre du parc d'attraction.

Les syndicats représentant les employés de Disneyland ont aussi déposé une pétition auprès des autorités du comté d'Orange, où se trouve Anaheim, pour demander un référendum visant à forcer les principaux employeurs de la ville --Disneyland est le premier avec 30.000 travailleurs-- à verser au moins 15 dollars de l'heure à leurs salariés à partir de 2019, 18 dollars d'ici 2022.

«Conséquences graves»

Disney affirme qu'une telle mesure «aurait des conséquences graves et non souhaitées» sur l'emploi, qu'il paie déjà ses salariés au-dessus du salaire minimal et a proposé aux syndicats une augmentation de ses taux horaires planchers de 36% en trois ans pour 9.500 employés.

Cela les ferait passer de 11 dollars actuellement à 15 dollars de l'heure d'ici 2020, «deux ans avant le relèvement obligatoire en Californie» du salaire minimum à 15 dollars.

Ce serait l'une des augmentations «les plus fortes dans l'histoire du groupe», insiste Disney, qui se targue d'avoir créé 10.000 nouveaux emplois en une décennie. (afp/nxp)