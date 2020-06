Le nombre de sans-abri a fortement augmenté sur une année dans le comté de Los Angeles, en Californie, selon un comptage dévoilé vendredi, mais réalisé avant le début de la pandémie de coronavirus. L'agence locale d'aide aux sans-abri LAHSA en a comptabilisé 66'433, soit près de 13% de plus que l'année précédente.

The 2020 Greater LA Homeless Count results are out today. Here are some of the main takeaways.



Learn more about the count and what the numbers mean at https://t.co/1F0UVYPgqi#homelesscount #homelesscountLA #homelesscount2020 pic.twitter.com/CqJRw0eg05 — LA Homeless Services Authority (@LAHomeless) June 12, 2020

Malgré des millions de dollars de fonds publics investis pour tenter de résoudre le problème, la Californie, l'un des États les plus riches du pays, est le plus touché, avec environ 150'000 sans-abri au total. Un problème rendu encore plus visible dernièrement avec la pandémie qui a poussé la population à se confiner chez elle pendant que ceux privés de toit restaient sur le trottoir.

Le maire de Los Angeles Eric Garcetti a déclaré que les nouveaux chiffres témoignaient d'une «aggravation de la crise», malgré les efforts de la municipalité pour «reloger les gens à un rythme sans précédent».

Join me from one of our upcoming A Bridge Home shelters for an update on how our City has worked to house our homeless neighbors. https://t.co/zPpeQqh2Bi — MayorOfLA (@MayorOfLA) June 12, 2020

L'agence LAHSA, par la voix de sa directrice Heidi Marston, a appelé à «s'attaquer en profondeur» à la crise, qui touche notamment les minorités noires «négligées pendant trop longtemps». L'une des principales raisons, selon LAHSA, de l'augmentation du nombre de sans-abri à Los Angeles est le manque de logements abordables dans une ville où les loyers sont particulièrement élevés. (afp/nxp)