Les combattants taliban menaçaient mardi Farah, chef-lieu de la province du même nom dans l'ouest de l'Afghanistan. Des affrontements étaient en cours dans les faubourgs de la ville, ont rapporté les autorités et des habitants. «Les taliban progressent très vite et si le gouvernement ne prendra pas des mesures sérieuses et rapides, la province tombera entre leurs mains», a estimé un habitant de la ville.

Noorulhaq Khaliqi, porte-parole militaire à Farah, a assuré que les forces de sécurité afghanes avaient repoussé l'attaque mais d'après certains habitants, les taliban ont d'ores et déjà mis en place des checkpoints autour de la ville et empêchent la population de prendre la fuite.

Farah est une province reculée de l'Afghanistan, où la culture du pavot est répandue et qui a été le théâtre d'intenses combats ces dernières années. Les insurgés ont essayé à trois reprises de s'emparer de la capitale provinciale en 2017, selon le réseau d'analystes Afghanistan Analysts Network. Farah doit en outre accueillir un tronçon du gazoduc TAPI (Turkménistan, Afghanistan, Pakistan et Inde).

Cette nouvelle attaque intervient alors que les talibans ont récemment lancé leur offensive de printemps, multipliant les assauts contre les forces de sécurité afghanes, en ce qui s'apparente à un rejet tacite d'une récente offre de pourparlers de paix de la part du président Ashraf Ghani. Cette offensive, nommée Al Khandaq, vise à «écraser, tuer et capturer les envahisseurs américains et leurs partisans», avaient indiqué les insurgés fin avril. (ats/nxp)