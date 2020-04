Les talibans afghans s'apprêtent à relâcher 20 prisonniers à Kandahar (Sud), a annoncé dimanche un de leurs porte-parole, une avancée importante dans le processus de négociations avec le gouvernement afghan que les insurgés avaient abandonné la semaine précédente.

Les autorités de Kaboul avaient de leur côté annoncé dans la matinée la libération de 100 détenus talibans supplémentaires, s'ajoutant à 200 autres déjà libérés dans la semaine. Au cours de la semaine, les talibans avaient qualifié d'«inacceptable» la libération au coup par coup des prisonniers par le gouvernement afghan.

«Aujourd'hui 20 prisonniers, membres de l'administration de Kaboul, seront libérés par l'Emirat islamique d'Afghanistan», nom de l'Etat taliban durant leur règne sur le pays (1996-2001), a écrit mardi sur Twitter le porte-parole du mouvement Suhail Shaheen.

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar.