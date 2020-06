Redoutant d'être emportées dans une spirale de violences incontrôlables, New York, Washington, Los Angeles et des dizaines d'autres villes américaines ont renforcé lundi leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne.

Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc selon une double autopsie, la colère s'était propagée aux quatre coins du pays et la tension y régnait de façon uniforme.

Confronté à une situation inédite de troubles à l'ordre public se surajoutant à la pandémie de coronavirus, le président Donald Trump a exhorté les gouverneurs des Etats fédérés à la fermeté face aux émeutiers auteurs de pillages, englobant tous les contestataires sous le terme d'«anarchistes».

Depuis la Maison Blanche aux airs de camp retranché, le milliardaire républicain a appelé les autorités à «prendre le dessus» sur les manifestants qui, par dizaines voire centaines de milliers, ont manifesté samedi et dimanche contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19.

Deux autopsies

La première ville du pays, New York, a annoncé doubler la présence de ses forces de police et instaurer un couvre-feu de 23 heures lundi à 5 heures mardi.

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning.