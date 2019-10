La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, qui devrait sortir de prison dès mercredi soir, a indiqué l'un de ses avocats, Me Kamel Ben Messoud.

La décision a été prise par la Cour de cassation, a déclaré à l'AFP Me Ben Messoud, à quatre jours du second tour qui doit opposer son client Nabil Karoui --incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent-- au juriste indépendant Kais Saied.

Jailed Tunisian presidential candidate Nabil Karoui freed days before election https://t.co/j7SF06G7N9 pic.twitter.com/glqh495Q6K — The Globe and Mail (@globeandmail) October 9, 2019

(afp/nxp)