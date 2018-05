La tension a été vive dimanche au large de la Libye entre des ONG et les gardes-côtes libyens, qui ont encore empêché un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse. Des migrants étaient pourtant à l'eau.

L'Aquarius, affrété par SOS-Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), a été prévenu par les gardes-côtes italiens de la présence d'un canot surchargé au large de Tripoli, a rapporté une photographe de l'AFP présente à bord. Mais Rome a aussi prévenu les gardes-côtes libyens, qui ont pris la coordination de l'opération et interdit au navire de s'approcher.

En début de soirée, la marine libyenne a annoncé avoir secouru plus de 300 migrants dans trois opérations distinctes, faisant état d'un mort et d'un disparu. Les deux victimes étaient à bord d'un canot pneumatique avec 114 autres migrants, dont 21 femmes et quatre enfants, a indiqué le porte-parole de la marine libyenne. Il n'a pas voulu préciser si les victimes étaient à bord du canot aperçu par l'Aquarius.

ONG accusées

Dans la matinée en revanche, en l'absence de gardes-côtes libyens, le voilier Astral, de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, a secouru 105 migrants, dont une douzaine de femmes et d'enfants, qui se trouvaient sur un canot en perdition à environ 30 milles des côtes libyennes, a raconté sur Twitter le député italien Riccadro Magi, présent à bord.

Né Roma né la GB stato bandiera ci dicono dove condurli. Abbiamo messo al riparo donne e bambini, ma si prepara una notte all’addiaccio sul ponte dal veliero Astral per i migranti che abbiamo soccorso oggi con @openarms_fund pic.twitter.com/2oxlexhLwz — Riccardo Magi (@riccardomagi) May 6, 2018

Samedi, une vedette des gardes-côtes libyens, qui accusent les ONG d'être liées aux réseaux de passeurs, avait obligé l'Astral et un autre navire, humanitaire qui venait de secourir 38 migrants, à s'éloigner.

«Les Libyens agissent comme des pirates dans les eaux internationales, exigeant que leur soit reconnue une autorité. Ils agissent hors du droit et ils le font avec des moyens fournis par le gouvernement italien», a dénoncé M. Magi.

Le porte-parole de la marine libyenne a prévenu de son côté que les tensions risquent de s'aggraver dans les prochains jours, les navires humanitaires «s'approchant de plus en plus» des eaux libyennes.