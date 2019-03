Le gouvernement britannique faisait samedi l'objet de vives critiques au Royaume-Uni après l'annonce vendredi de la mort en Syrie du bébé de Shamima Begum, déchue de sa nationalité britannique en février pour avoir rejoint le groupe Etat islamique (EI) en 2015.

Shamima Begum, 19 ans, avait demandé à rentrer au Royaume-Uni avec son fils Jarrah auquel elle avait donné naissance en février. Le gouvernement a refusé. Le ministre de l'Intérieur Sajid Javid avait alors précisé que le bébé, dont la mère ne voulait pas se séparer, disposait de la nationalité britannique mais qu'il serait «extrêmement difficile» de permettre son rapatriement depuis la Syrie.

«Un enfant innocent est décédé des suites de la déchéance de nationalité d'une Britannique. C'est insensé et inhumain», a écrit sur Twitter Diane Abbott, membre du Parti travailliste, et ministre de l'Intérieur au sein du cabinet fantôme.

Victimes du conflit

«Il est moralement condamnable de laisser une jeune femme vulnérable et un enfant innocent dans un camp de réfugiés, quand on sait que le niveau de mortalité y est élevé», a-t-elle ajouté. «La mort tragique du bébé de Shamima Begum, Jarrah, est une tache sur la conscience de ce gouvernement».

L'ONG Save The Children a également étrillé l'exécutif, estimant que la mort de cet enfant «aurait pu être évitée». Elle a appelé le Royaume-Uni à «prendre ses responsabilités pour ses ressortissants présents dans le nord-est de la Syrie», où est actuellement menée une offensive contre l'ultime bastion de l'EI.

Think what you will about Shamima Begum, but here's the fact: her 2-week old baby died because the UK government is breaking international law leaving her without citizenship. She's British. She has the right to return home. Her baby should have survived.https://t.co/7sPyqAH02P