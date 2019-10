Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé samedi soir avoir reçu de la part de Londres une demande de report du Brexit, normalement prévu le 31 octobre, ce qui est la conséquence d'un vote des députés britanniques dans l'après-midi. «Je vais maintenant commencer à consulter les dirigeants de l'UE sur la manière de réagir», a ajouté Donald Tusk sur son compte Twitter.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit