Des rues, places et bâtiments publics de Londres se sont animés et illuminés jeudi soir, marquant le début de la seconde fête des Lumières de la capitale britannique.

Plus de 50 installations artistiques et jeux de sons et lumières sont déployés du nord au sud de Londres, du West End à King's Cross en passant par les quartiers de Westminster, Mayfair, Fitzrovia ou Waterloo, certains quartiers devenant piétons pour l'occasion. L'événement, organisé par Artichoke, association caritative spécialisée dans l'art, est entièrement gratuit.

«On adore ce moment quand on transforme Londres en une vaste galerie d'art en plein air, où il n'y a pas de barrière financière pour profiter du travail d'artistes fantastiques des quatre coins du monde», a déclaré à la presse Helen Marriage, directrice artistique du festival.

Jeudi soir, les passants se pressaient déjà sur Leicester square, transformé en jardin merveilleux, peuplé de créatures lumineuses.

Trafalgar square recouvert d'une voûte de sphères lumineuses

A Mayfair, des adultes retombaient en enfance en se balançant l'un face à l'autre, leurs mouvements produisant sons et lumières, tandis que sur Mount street, ils faisaient résonner une sculpture musicale et lumineuse en frappant des barres lumineuses.

Parmi les autres animations visibles de 18h30 à 23h30 jusqu'à dimanche soir, quarante portes sonores triangulaires et lumineuses formeront un chemin de 80 mètres de long le long de la Tamise.

Le Collectif Coin, venu de France, recouvrira Trafalgar square d'une voûte de sphères lumineuses. Et un autre Français, Miguel Chevalier, aidé par Cyrille Henry, illuminera Oxford Circus avec une oeuvre inspirée par la microbiologie, le mouvement constant et la division des cellules. (afp/nxp)