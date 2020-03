Passe d’armes musclée aux Etats-Unis entre le président Donald Trump et JB Pritzker, gouverneur de l’Illinois, relate «The Independent». Tout a débuté dimanche lorsque le gouverneur démocrate de 55 ans a déclaré sur CNN qu'il «aurait dû y avoir un effort coordonné de la part du gouvernement fédéral» pour aider les États à court d'argent à se procurer des masques, respirateurs et autres équipements médicaux pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

JB Pritzker a également critiqué le président pour ses hésitations à propos d’un mandat d’urgence qui obligerait les entreprises américaines à fabriquer ces fournitures médicales vitales.

«Fake news»

Manifestement piqué au vif, le locataire de la Maison-Blanche a répliqué sur Twitter, fustigeant JB Pritzker et un «très petit groupe d’autres gouverneurs» ainsi que les «fake news» de CNN. Ceux là «ne devraient pas blâmer le gouvernement fédéral pour leurs propres lacunes. Nous sommes là pour vous soutenir si vous échouez, et nous le serons toujours!»

.@JBPritzker, Governor of Illinois, and a very small group of certain other Governors, together with Fake News @CNN & Concast (MSDNC), shouldn’t be blaming the Federal Government for their own shortcomings. We are there to back you up should you fail, and always will be!