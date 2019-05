L'opposant vénézuélien Juan Guaido a appelé ses partisans à poursuivre les manifestations mercredi, au lendemain de violents heurts à Caracas dénoncés par le président Nicolas Maduro comme une «escarmouche putchiste» ayant échoué.

«J'appelle les Forces armées à continuer d'avancer dans l'"opération liberté". Demain, 1er mai, nous continuerons (...). Dans tout le Venezuela, nous serons dans la rue», a lancé dans un message vidéo sur les réseaux sociaux Juan Guaido.

Mardi, des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans les rues de Caracas en soutien à un groupe de militaires qui avaient rallié M. Guaido. Au moins 69 personnes ont été blessées, dont deux par balle.

Dans une allocution télévisée prononcée dans la soirée, le président socialiste Nicolas Maduro a qualifié ces affrontements d'«escarmouche putchiste» et a promis des poursuites pénales contre les auteurs. Il a affirmé que son gouvernement contrôlait la situation, le haut commandement militaire lui étant resté fidèle.

Tout en reconnaissant son échec à rallier la majorité des militaires, M. Guaido a assuré que la journée de mardi avait mis en lumière des failles dans le soutien de l'armée à M. Maduro. «Il est clair que ce qu'affirmait le régime, qui affirmait contrôler les Forces armées, est une farce», a-t-il lancé.

Un groupe d'insurgés a demandé l'asile à l'ambassade du Brésil. Une des figures de l'opposition, Leopoldo Lopez, qui était assigné à résidence depuis 2017, est apparu aux côtés de M. Guaido et des militaires insurgés avant de se réfugier dans l'ambassade du Chili, puis dans celle d'Espagne.

M. Maduro a démenti des affirmations du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, selon lesquelles il avait été sur le point mardi matin de fuir vers Cuba avant d'en être dissuadé par la Russie. «Monsieur Pompeo, je vous en prie, quel manque de sérieux», a raillé le président vénézuélien.

Les Etats-Unis «se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien», avait assuré peu avant le président américain Donald Trump. Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a lui lancé un ultimatum aux dirigeants militaires vénézuéliens. «Votre heure a sonné. C'est votre dernière chance», a-t-il tweeté à l'adresse du ministre de la Défense Vladimir Padrino, du chef de la garde présidentielle Ivan Hernandez et du président de la Cour suprême Maikel Moreno.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.