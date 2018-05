«Les murs avaient des oreilles, maintenant ils ont la parole.» Comme de nombreux autres, ce slogan a résonné à travers la France durant les événements du printemps 1968. Et si elle est moins connue, un demi-siècle plus tard, que les marquants «Il est interdit d’interdire» ou «Sous les pavés, la plage», la tournure résume parfaitement l’ambiance du moment. Scandées ou peintes sur les façades, des formules aussi pertinentes que provocantes venaient appuyer et encourager le vaste mouvement enclenché par les révoltes estudiantines. «Beaucoup de slogans de cette période sont juste époustouflants. C’était un temps de grande effervescence, cela amène beaucoup de créativité», salue le spécialiste en communication Pedro Simko.

Et si le fondateur de l’agence genevoise Saatchi & Saatchi est aussi enthousiaste, c’est que les événements français trouvent écho dans son propre passé. «J’ai connu l’équivalent de Mai 68 en Argentine. C’était au début des années 1970. J’avais 16 ans, on sortait la nuit pour peindre des messages politiques sur les murs. À l’époque, on avait l’impression que le monde allait changer et qu’on pouvait agir pour créer une nouvelle structure sociale. Je dois à cette période ce que je suis devenu ensuite», se souvient-il avec émotion.

Tout en émettant une réserve sur le trop direct «CRS = SS», Pedro Simko souligne la spontanéité et le génie des formules nées dans ces contextes de révoltes. «Aujourd’hui, si vous êtes le patron d’une agence créative, vous allez essayer de recréer un environnement soixante-huitard. Un environnement où on questionne ce qui nous entoure et où on réinvente notre regard sur le monde», p0ointe-t-il.

«Facile à répéter ou à chanter»

Concernant les créations de Mai 68, il met notamment en avant le provocant «Élections, piège à cons». «Vous pouvez chercher, vous n’allez pas trouver beaucoup mieux, quel que soit le domaine. Vous dites beaucoup de choses en quatre mots. C’est extrêmement puissant, cela remet en question la démocratie et c’est un jeu de mots facile à répéter ou à chanter», détaille le spécialiste, saluant également le fameux «Métro, boulot, dodo» ou le poétique «L’imagination au pouvoir». De quoi permettre aux auteurs de ces perles de faire carrière dans la publicité ensuite? «Je n’en sais rien, je l’espère, sourit Pedro Simko. Mais vous savez, ce sont des slogans qui n’ont pas vraiment d’auteurs précis. À l’époque, on n’était pas dans l’esprit d’en réclamer la paternité.»

De manière générale, l’expert en communication souligne l’importance des slogans, notamment en politique. «C’est souvent ce qui fait gagner les élections. Pensez au «Yes We Can» d’Obama ou même au «Make America Great Again» de Trump». À ses yeux, il est donc capital de pouvoir dire quelque chose d’important en seulement trois mots. «L’humain a de la peine avec les concepts complexes. Il faut chercher la simplification qui l’incite à réfléchir et à agir.» (Le Matin)