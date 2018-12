Les Etats-Unis ont fait une exception mardi à une des mesures les plus controversées de Donald Trump, son décret migratoire qui interdit d'entrée les ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, afin de permettre à une Yéménite de rendre visite à son fils mourant en Californie.

Abdullah Hassan, âgé de deux ans et citoyen américain par son père, souffre d'une maladie génétique rare en phase terminale. Il a été placé sous respiration artificielle dans un hôpital d'Oakland.

Les demandes de visa de sa mère, Shaima Swileh, n'avaient jusqu'ici pas abouti à cause du décret migratoire signé par le président américain, qui interdit aux ressortissants de six pays dont le Yémen, pour la plupart à majorité musulmane, d'entrer aux Etats-Unis.

«C'est le jour le plus heureux de ma vie»

Les médias se sont emparés de cette affaire et après une supplique du père de l'enfant devant les caméras, l'ambassade des Etats-Unis au Caire a fini par accorder un visa à Shaima Swileh, a annoncé le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), qui a aidé la famille dans ses démarches.

La mère du petit Abdullah est désormais attendue mercredi soir vers 19H30 (03H30 GMT jeudi) à San Francisco. «C'est le jour le plus heureux de ma vie», a déclaré Ali Hassan, le père du petit garçon et époux de Shaima Swileh, cité dans un communiqué de cette association. «La semaine dernière, j'étais sur le point de débrancher son assistance respiratoire, et le CAIR est intervenu pour apporter son aide. Je ne sais comment les remercier, ainsi que tous ceux qui ont répondu à l'appel pour aider notre famille», a-t-il ajouté, assurant que cela lui permettra de «faire son deuil dans la dignité».

«Inhumain et anti-américain»

Selon l'élue démocrate d'Oakland Barbara Lee, cette affaire illustre le caractère «inhumain et anti-américain» du décret migratoire. «En tant que membre du Congrès, et en tant que mère, je suis sidérée par la cruauté d'empêcher une mère de retrouver son fils malade», avait-elle écrit sur Twitter lundi soir. Mardi, elle a dit son «soulagement» après ce dénouement, tout en déplorant que tant de familles soient toujours «déchirées par cet odieux décret migratoire».

I am relieved that the State Dept has granted a visa waiver to Shaima Swileh to be with her son. Thank you to everyone who fought for this outcome.



But so many families are still torn apart by the heinous travel ban. We can’t stop until we end this un-American policy for good. https://t.co/1zngTxvkdY