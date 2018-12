Plusieurs milliers de personnes ont défié la neige et des températures glaciales pour manifester pacifiquement dans le centre de Vienne samedi. Elles ont dénoncé un an de coalition entre droite et extrême droite en Autriche, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Le racisme n'est pas une opinion», «je n'en peux (pas) plus»: quelque 17'000 manifestants selon la police et 50'000 selon les organisateurs ont critiqué la politique migratoire et sociale du gouvernement à l'occasion d'un défilé dans les rues de la capitale autrichienne.

Ce rassemblement, auquel appelaient plusieurs organisations de gauche, marque le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir le 18 décembre 2017 d'une coalition formée par les conservateurs du jeune chancelier conservateur Sebastian Kurz et le parti d'extrême droite FPÖ.

«Nous voulons une autre Autriche»

Le gouvernement, qui assume jusqu'à la fin de l'année la présidence de l'Union européenne, a mis en oeuvre notamment une multiplication de mesures anti-immigration et l'adoption d'une législation portant à 12 heures par jour et à 60 par semaine la durée maximale légale du temps de travail.

«Nous voulons une autre Autriche», a souligné Andreas Schieder, chef de file du parti social-démocrate (opposition) pour les élections européennes de mai 2019. La mobilisation apparaît cependant en net retrait par rapport à celle qui avait marqué la précédente arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Autriche en 2000. de l'extrême droite au pouvoir en Autriche en 2000.

Après un an de gouvernement, la coalition droite-extrême droite jouit toujours d'une popularité au plus haut (55,5% d'intentions de vote cumulées dans les sondages). Elle est portée par une économie florissante et dans un contexte de montée des tendances populistes en Europe et dans le monde. (ats/nxp)