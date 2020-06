Le président américain Donald Trump a laissé entendre mardi que le manifestant de 75 ans blessé après avoir été poussé par des policiers dans l’État de New York pourrait faire partie d’un coup monté.

La vidéo d’une manifestation la semaine dernière dans la ville de Buffalo, a suscité une vague d’indignation aux États-Unis. On y voit un homme âgé, Martin Gugino, fermement repoussé par deux policiers et heurtant violemment le sol, alors qu’il est seul face à des dizaines d’entre eux.

Policiers suspendus

Un premier communiqué officiel affirmait que le manifestant, qui saignait abondamment et semblait avoir perdu connaissance, avait «trébuché et chuté». Devant l’indignation, les deux policiers impliqués ont finalement été suspendus et une enquête a été ouverte.

«Le manifestant de Buffalo poussé par la police pourrait être un provocateur Antifa», a tweeté le président américain en référence à une mouvance qu’il accusait d’avoir fomenté les violences aux États-Unis depuis la mort d’un Noir américain, George Floyd.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?