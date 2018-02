Plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche à Moscou pour rendre hommage à Boris Nemtsov. Cet ancien opposant au président russe a été assassiné le 27 février 2015 en plein centre de la capitale russe, à proximité du Kremlin.

Muscovites marching now in memory of Boris Nemtsov, the opposition politician murdered on a bridge near the Kremlin 3 years ago. Cries of "Putin is a thief!" & "This is our country!" pic.twitter.com/xPuIzWA9Av