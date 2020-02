Plusieurs manifestations d'associations féministes ont eu lieu vendredi à Mexico, notamment devant la présidence, pour protester contre le meurtre particulièrement brutal d'une jeune femme qui a choqué le Mexique.

Feminists in northern Mexico protest the killing of 25-year-old Ingrid Escamilla in Mexico City and the publication of graphic photos of her murder in newspapers. #MexicoFeminicida pic.twitter.com/vl9AyWO9Fc