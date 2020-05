Des médecins allemands ont posé nus sur le web afin de protester contre la pénurie de masques et de blouses de protection. Selon eux, ils sont, ainsi sous-équipés, beaucoup plus exposés au coronavirus. Les photos apparaissent sur le site Blankebedenken.

«La nudité est un symbole de notre vulnérabilité sans protection», a déclaré Ruben Bernau, médecin généraliste à l'«Ärztezeitung».

«J'ai appris à coudre des plaies, pourquoi dois-je maintenant apprendre à coudre des masques?», peut-on lire sur une pancarte tenue par une femme médecin avec un stéthoscope et un masque rouge.

Avec un peu plus de 156 000 cas confirmés et un bilan officiel de 5 900 décès, l'Allemagne a mieux résisté à la pandémie que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France.

Toutefois, le pays a souffert d'une pénurie d'équipements de protection individuelle.

Wir sind Ihre Hausärztinnen und Hausärzte. Um Sie sicher behandeln zu können, brauchen wir Schutzausrüstung. Wenn uns das Wenige, was wir haben ausgeht, dann sehen wir so aus: https://t.co/PfxrY6GBil — Blanke Bedenken (@BlankeBedenken) April 21, 2020

Les médecins dénudés déclarent que les soins ambulatoires et de médecine générale pour les patients atteints du Covid-19 sont aussi importants que les soins spécialisés. Ces professionnels de la santé sont ainsi placés en première ligne dans la lutte pour contenir la pandémie liée au coronavirus.

La démarche des docteurs allemands est inspirée par Alain Colombie, un médecin français qui avait publié le mois dernier des photos de lui, nu, pour protester contre le manque d'équipements de protection dans l'Hexagone.



L.S.