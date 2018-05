Environ 115'000 personnes étaient présentes pour assister au mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor. Dans les jardins, les écrans géants ont diffusé l’événement sous le regard attentif de la foule. Pendant la cérémonie, les restaurants étaient tous fermés. Tous? Sauf ceux qui avaient une télévision où les gens se sont tassés tout en gardant le sourire. A l’intérieur du village, aucun écran. Juste des hauts-parleurs qui ont commenté ce qui se passait dans l’église. La foule attendait avec impatience le tour en calèche.

«Oh c’est une robe Givenchy!», a-t-on entendu au moment où Meghan Markle est sortie de la voiture. Son amie d’à côté lui a confirmé l’information et lui a fait savoir qu’elle n’a pas utilisé tout le budget pour sa tenue et avait donné le reste, 300'000 livres sterling, aux sans-abris de Windsor. La foule est restée calme et concentrée tout au long de la messe mais a laissé exploser sa joie à chaque grand moment. Comme lorsque les époux se sont dit: «Je le veux» ou encore quand ils ont échangé leurs bagues.

Certains ont versé une larme, mais la plupart ont ri, bu et continuent à boire. «Ils sont très beaux. Je suis venue du Canada juste pour ce moment si spéciale», nous a confié Emily, 45 ans.

La fête s’annonce encore longue à Windsor... (Le Matin)