C'est la fin du mystère, Marie Bonheur va pouvoir retrouver son identité.

Après plus de six mois d'amnésie, l'un de ses voisins a fini par la reconnaître en ayant vu sa photo diffusée à la TV. Mais le personnel soignant a décidé d'y aller en douceur et de prendre toutes les précautions nécessaires avant de lever le voile qui recouvre les souvenirs de cette femme.

Inconsciente dans la rue

Le 26 février dernier, des sapeurs pompiers l'ont amenée aux urgences de l'hôpital de Perpignan (F) après l'avoir retrouvée inconsciente et tuméfiée dans le quartier de la gare. Elle portait des habits d'homme et était très maigre, ne pesant que 44 kg. Sous le choc, elle est restée muette quelques temps, avant de finalement retrouver l'usage de la parole. Une locution claire, éduquée et cohérente, teintée d’un léger accent (de l’alsacien croit-on déceler sans certitude), qui traduit un niveau intellectuel supérieur, écrit alors L'Indépendant. Mais elle a totalement oublié qui elle était et où elle habitait.

Un prénom d'espoir

Placée en maison de retraite en attendant que l'on retrouve son identité, la femme se montre rayonnante et éloquente. Elle se choisit un prénom: Marie Bonheur, synonyme d'espoir. Un psy travaille avec elle et lui fait travailler sa mémoire. Des flashs lui reviennent, mais trop diffus pour révéler qui elle était. Et sans identité, impossible de lui trouver un logement ou de la faire bénéficier de l'aide sociale.

Un mail est alors diffusé à tous les hôpitaux de France avec le signalement de la mystérieuse inconnue et des appels à témoin avec la photo de son visage tuméfié sont lancés dans les médias. Des centaines de réponses arrivent en retour, mais aucune n'est satisfaisante.

Personne n'a reconnu Marie Bonheur sur cette photo d'elle et de son visage tuméfié. DR

Une vie de recluse

Le mandataire judiciaire qui la représente décide alors, il y a quelques jours, de relancer un avis de recherche: «Elle n'a plus rien, pas d'argent. Elle est en pleine forme et n'a rien à faire dans cette maison de retraite, explique-t-il à L'Indépendant. De toute façon, elle est connue de quelqu'un, c'est certain.» Et cette fois, la démarche paie. «C’est ma femme qui la première a reconnu son visage. Puis, nous sommes allés sur Internet. C’est bien elle», explique au Parisien celui qui s'avère être son voisin. «On pensait qu’elle était repartie puisqu’on ne la voyait plus depuis des mois. Elle vivait seule depuis le décès de son compagnon, voici une dizaine d’années. Elle était recroquevillée sur elle-même et ne parlait à personne quand on la croisait dans le quartier. »

Le même voisin explique à L'Indépendant ne pas l'avoir reconnue quand a été diffusé à l'époque son visage tuméfié. Mais la deuxième photo a été plus efficace. Quand les enquêteurs se rendent sur place pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne qui attend dans la maison de retraite, les clés que l'on a retrouvées sur elle ouvrent la porte de son appartement. Qui se trouve à 200 mètres de l'endroit où elle a été retrouvée en février.

Elle aurait travaillé à Schaffhouse

Selon Le Parisien, cette femme porte les initiales A. C. et est âgée de 65 ans. Elle aurait été secrétaire dans un établissement suisse, sans doute dans le canton de Schaffhouse. Native d’Alsace, comme le laissait penser son accent, elle s’est installée à Perpignan (F) voici une douzaine d’années. Et, selon les voisins, elle menait une vie de réclusion volontaire, à la dérive depuis la mort de son compagnon, âgé d'une vingtaine d'années de plus qu'elle.. Son appartement de deux pièces n'avait ni eau, ni électricité, alors qu'elle n'était pourtant pas sans argent.

C'est cet isolement qui explique également qu'il ait fallu plus de six mois avant que quelqu'un la reconnaisse. Et celle qui a montré une personnalité beaucoup plus enjouée dans sa maison de retraite redoutait visiblement de retrouver son passé: «J’ai vécu quelque chose de traumatisant et j’ai dû mettre des barrières, expliquait-elle il y a quelques jours à France Bleu. J’ai peur de retomber sur les images de ce que j’ai subi. Je me demande s’il est possible de reprendre ma vie… Est-ce que je vais y arriver?»

Et c'est justement pour lui éviter un choc que les personnes qui s'occupent d'elle aujourd'hui veulent lui révéler son passé avec le maximum de précautions possibles. (Le Matin)