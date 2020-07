Cap sur Mars cet été

Cet été, les Terriens ont un nouveau grand rendez-vous avec Mars: trois missions d’exploration s’envoleront vers la planète rouge. Le cycle de la mécanique céleste n’offre qu’une fenêtre de tir tous les 26 mois, la distance entre Mars et la Terre étant à cette période plus courte que d’habitude, ce qui rend le voyage plus facile (55 millions de kilomètres, soit environ six mois de voyage tout de même).



Trois pays sont dans les starting-blocks. Les Émirats arabes unis ouvriront le bal le 15 juillet en envoyant la première sonde arabe interplanétaire de l’histoire, «Al-Amal» («Espoir»). La sonde doit être lancée depuis le centre spatial japonais de Tanegashima et atteindre son orbite en février prochain. Objectif de la mission: fournir une image complète de la dynamique météorologique de l’atmosphère de Mars et ouvrir la voie à des percées scientifiques.



La Chine fera elle aussi son baptême martien avec «Tianwen» («Questions au ciel»), en expédiant une sonde et un petit robot téléguidé, entre le 20 et le 25 juillet.



La plus ambitieuse, l’américaine «Mars 2020», s’élancera le 30 juillet pour faire atterrir un véhicule conçu pour explorer sa surface, le rover Perseverance, signant le début d’un programme pharaonique encore jamais réalisé de prélèvement d’échantillons, en vue de leur retour sur Terre. Une étape clé dans la quête du vivant.